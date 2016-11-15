13:42 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

МПК предоставит ПКР критерии по восстановлению членства до конца ноября

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Директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета Крэйг Спенс подчеркнул, что разработка критериев по восстановлению членства Паралимпийского комитета России находится в завершающей стадии. Напомним, что членство ПКР в МПК было приостановлено на основании отчета комиссии ВАДА о применении допинга в российском спорте. В связи с дисквалификацией комитета российские спортсмены не приняли участия в Паралимпиаде в Рио.

- На данный момент в разработке критериев делаются последние штрихи. В этом месяце список критериев поступит в ПКР, - цитирует "Р-Спорт" Спенса.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/paralympic/20161115/1112262483.html

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