МПК предоставит ПКР критерии по восстановлению членства до конца ноября

Директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета Крэйг Спенс подчеркнул, что разработка критериев по восстановлению членства Паралимпийского комитета России находится в завершающей стадии. Напомним, что членство ПКР в МПК было приостановлено на основании отчета комиссии ВАДА о применении допинга в российском спорте. В связи с дисквалификацией комитета российские спортсмены не приняли участия в Паралимпиаде в Рио.

- На данный момент в разработке критериев делаются последние штрихи. В этом месяце список критериев поступит в ПКР, - цитирует "Р-Спорт" Спенса.