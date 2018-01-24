МПК подтвердил, что ПКР выполнил один из пяти оставшихся пунктов дорожной карты

Рабочая группа Международного паралимпийского комитета (МПК) подтвердила выполнение Паралимпийским комитетом России (ПКР) одного из пяти оставшихся пунктов дорожной карты по восстановлению в правах, сообщает пресс-служба российского комитета. Речь идет о внесении в законодательство необходимых изменениях, цель которых - применение мер по отстранению персонала спортсмена в случае использования запрещенных препаратов.

"29 декабря 2017 года вступил в силу Федеральный закон №461-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ". ФГБУ "ЦСП" внесло соответствующие изменения в трудовые договора со спортсменами, тренерами и специалистами сборных команд России. Министр спорта России Павел Колобков в письме президенту МПК подтвердил принятые изменения в российском законодательстве. 23 января 2018 года Рабочая группа МПК сообщила о том, что данный пункт критериев выполнен", - говорится в сообщении ПКР.

Кроме того, Паралимпийский комитет России направил в МПК для подписания два контракта, которые относятся к сфере финансирования в соответствии с установленными графиками.

Напомним, ПКР был лишен членства в МПК в августе 2016 года. Тогда же российские паралимпийцы были лишены шанса выступить на Паралимпиаде-2016. Решение о продлении отстранения российской организации было принято в декабре 2017 года.