МПК перенес чемпионаты мира по плаванию и пауэрлифтингу из-за землетрясения в Мексике

Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс выразил поддержку пострадавшим от землетрясения в Мексике. Он также добавил, что чемпионаты мира по пауэрлифтингу и плаванию будут отложены на неопределенный срок.

- После страшного землетрясения все наши мысли и молитвы о народе Мексики, – цитирует пресс-служба МПК Парсонса. – В результате этой трагедии мы полностью согласны с тем, что немедленная реакция мексиканских властей должна заключаться в восстановлении разрушений, а не в организации двух крупных спортивных соревнований. Поэтому мы договорились с местным организационным комитетом и властями Мехико и приняли решение отложить чемпионаты мира.

Напомним, что в Мексике во вторник произошло землетрясение магнитудой 7,1 балла. По последним официальным данным, жертвами происшествия стали 224 человека. Соревнования должны были пройти с 30 сентября по 6 октября.