МПК отрицает, что призывал ПКР приостановить судебные иски

В Международном паралимпийском комитете (МПК) однозначно отрицают тот факт, что организация призывала Паралимпийский комитет России (ПКР) приостановить судебные иски. Об этом ранее заявлял первый вице-президент ПКР Павел Рожков. Сообщалось, что МПК отказывался прислать критерии, которые ПКР должен выполнить для того, чтобы восстановить членство организации.

"МПК категорически отрицает тот факт, что наша организация когда-либо просила прекратить судебные иски. В настоящий момент в МПК проходят различные дискуссии по поводу утверждения критериев, и со временем мы предоставим их ПКР", – цитирует Inside The Games пресс-службу МПК.