МПК отклонил просьбу главы ПКР Лукина о выступлении на заседании исполкома организации

Глава МПК Эндрю Парсонс отметил, что МПК вынежден отклонить просьбу президента ПКР Владимира Лукина о выступлении с докладом на заседании исполкома международной организации, которое пройдет 26-27 января в Бонне.

"Мы понимаем и признательны за информацию, изложенную вами в письме, и надеемся получить информацию о плане деятельности ПКР в отношении организации мониторинга. Что касается вашего предложения о присутствии руководителей ПКР на заседании исполкома МПК в эти выходные, то мы должны отклонить его. Рабочая группа МПК регулярно информирует исполком МПК о прогрессе ПКР касательно выполнения критериев восстановления членства, и доклад рабочей группы МПК запланирован до рассмотрения данного вопроса исполкомом МПК. Мы высоко ценим, что вы выразили готовность присутствовать и высоко ценим ваши намерения полностью реализовать критерии восстановления", - приводит ТАСС слова Парсонса.