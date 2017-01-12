МПК отказал ПКР в предоставлении фамилий, упомянутых в докладе Макларена

Международный паралимпийский комитет (МПК) отказался предоставлять Паралимпийскому комитету России (ПКР) фамилии российских спортсменов, которые значатся в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), сообщает пресс-служба организации. ПКР направил в ВАДА запрос на предоставление фамилий спортсменов из доклада Ричарда Макларена 12 декабря.

Подчеркивается, что в связи с этим в настоящее время у ПКР нет оснований рассматривать обвинения, выдвинутые против спортсменов-паралимпийцев по существу вопроса.

Напомним, что МПК приостановил членство ПКР после расследования фактов из доклада Макларена, из-за чего все российские спортсмены пропустили Паралимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро.