16:29 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

МПК отказал ПКР в предоставлении фамилий, упомянутых в докладе Макларена

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Международный паралимпийский комитет (МПК) отказался предоставлять Паралимпийскому комитету России (ПКР) фамилии российских спортсменов, которые значатся в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), сообщает пресс-служба организации. ПКР направил в ВАДА запрос на предоставление фамилий спортсменов из доклада Ричарда Макларена 12 декабря.

Подчеркивается, что в связи с этим в настоящее время у ПКР нет оснований рассматривать обвинения, выдвинутые против спортсменов-паралимпийцев по существу вопроса.

Напомним, что МПК приостановил членство ПКР после расследования фактов из доклада Макларена, из-за чего все российские спортсмены пропустили Паралимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро.

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Верите ли вы профессору Макларену, обвинившему Россию в беспрецедентных допинговых махинациях?
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Дополнительная информация

http://paralymp.ru/press_center/news/society/informatsiya_pkr_po_vtoroy_chasti_otcheta_nezavisimogo_litsa_vada_g_na_maklarena/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Тополь-М

Вот такое поведение и свидетельствует о том, что весь доклад этого старого маразматика - ложь.

17:29

spetrov

Отличный подход по существу вопроса! :) Я знаю, но никому не скажу. А то вдруг сможете опровергнуть. :)

17:25

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