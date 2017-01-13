12:05 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

МПК отказал ПКР в предоставлении фамилий из доклада Макларена, так как расследование продолжается

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Директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (МПК) Крейг Спенс сообщил, что МПК не неазвал Паралимпийскому комитету России (ПКР) фамилии шести российских паралимпийцев, упомянутых во второй части доклада главы независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена, поскольку расследование этого дела еще продолжается. ПКР направил в ВАДА запрос на предоставление фамилий спортсменов из доклада Ричарда Макларена 12 декабря, но получил отказ.

- МПК продолжает расследование каждого случая нарушения антидопинговых правил, которые упомянуты в докладе Макларена, - цитирует "Р-Спорт" Спенса. - МПК не комментирует персональные случаи, согласно положениям антидопингового кодекса. Соответственно, мы не можем распространять информацию на этой стадии, в том числе в случае конкретных фамилий.

Напомним, что МПК приостановил членство ПКР после расследования фактов из доклада Макларена, из-за чего все российские спортсмены пропустили Паралимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро.

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http://rsport.ru/paralympic/20170113/1114867531.html

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