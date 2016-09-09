15:07 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

МПК опроверг информацию о лишении еще одного белоруса аккредитации на Паралимпиаде

0
0
0
 
Среда. Рио-де-Жанейро. Андрей ФОМОЧКИН с флагом России.Кто нес флаг России на Паралимпиаде

Директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (МПК) Крэйг Спенс подчеркнул, что организация аннулировала только одну аккредитацию у белорусской делегации на Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Ранее на церемонии открытия представителю делегации Белоруссии Андрею Фомочкину удалось пройти около четверти круга с российским флагом, прежде чем он был конфискован. После МПК аннулировал его аккредитацию.

Позднее появилась информация о том, что один из руководителей белорусской паралимпийской команды также лишен аккредитации на Играх в Рио-де-Жанейро вслед за Фомочкиным.

"Мы забрали только одну аккредитацию (у белорусской делегации. - Прим. "СЭ")", - приводит "Р-Спорт" слова Спенса.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/rio2016_paralympics/20160909/1070821627.html

0
0
0


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ

Материалы других СМИ