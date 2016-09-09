МПК опроверг информацию о лишении еще одного белоруса аккредитации на Паралимпиаде

Директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (МПК) Крэйг Спенс подчеркнул, что организация аннулировала только одну аккредитацию у белорусской делегации на Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.
Ранее на церемонии открытия представителю делегации Белоруссии Андрею Фомочкину удалось пройти около четверти круга с российским флагом, прежде чем он был конфискован. После МПК аннулировал его аккредитацию.
Позднее появилась информация о том, что один из руководителей белорусской паралимпийской команды также лишен аккредитации на Играх в Рио-де-Жанейро вслед за Фомочкиным.
"Мы забрали только одну аккредитацию (у белорусской делегации. - Прим. "СЭ")", - приводит "Р-Спорт" слова Спенса.
Дополнительная информация
http://rsport.ru/rio2016_paralympics/20160909/1070821627.html