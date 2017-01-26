МПК не позднее 30 января сделает заявление по критериям восстановления ПКР

Директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (МПК) Крейг Спенс сообщил, что МПК после заседания исполкома организации в нынешний уикенд сделает заявление по критериям восстановления Паралимпийского комитета России (ПКР) в международной организации. МПК дисквалифицировал ПКР и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена.

– Заседание состоится в этот уикенд в Бонне, – цитирует "Р-Спорт" Спенса. – Энди Паркинсон проинформирует исполком о том, какого прогресса удалось добиться в этом вопросе. МПК сделает официальное заявление не позднее понедельника.