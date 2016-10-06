МПК не будет требовать отставку Мутко для восстановления членства ПКР

Президент МПК Филип Крэйвен отметил, что отставка министра спорта России Виталия Мутко не будет являться одним из критериев по восстановлению членства Паралимпийского комитета России (ПКР). 7 августа МПК приостановил членство ПКР из-за обвинений в применении допинга. Из-за этого всех российских спортсменов не допустили до Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

– Уверен, что отставка министра спорта не будет одним из условий, – цитирует Крэйвена AP. – Главное – это уверенность в том, что будет команда, в которой соревнуются чистые спортсмены. Мы хотим, чтобы Россия снова участвовала в соревнованиях. Однако для этого нужно проделать большую работу. Определенных сроков нет. У нас просто есть определенные требования, которые будут предъявлены к Паралимпийскому комитету России, и которые они должны выполнить.