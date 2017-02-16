17:26 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

МПК надеется на конструктивный диалог с комитетом Госдумы РФ по спорту

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Международный паралимпийский комитет рассчитывает на конструктивный диалог с членами комитета Госдумы РФ по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи, сообщает ТАСС. В ближайшее время представители Госдумы встретятся с руководством МПК и обсудят восстановление членства Паралимпийского комитета России. ПКР был исключен из МПК летом прошлого года на основании отчета Ричарда Макларена допинге в российском спорте. Из-за этого россияне не выступили на Паралимпиаде в Рио.

"МПК приветствует все возможности для работы и помощи ПКР в процессе выполнения организацией критериев восстановления, а также восстановления членства ПКР. Встреча с представителями комитета Госдумы пройдет под руководством главы рабочей группы МПК Энди Паркинсона, также в ней примет участие глава организации сэр Филипп Крэйвен. Мы надеемся, что в ходе мероприятия сможем обсудить то, каким образом представители Госдумы РФ могут оказать помощь ПКР по выполнению критериев восстановления", - говорится в заявлении пресс-службы МПК.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4029229

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