МПК может рассмотреть вопрос восстановления ПКР в ноябре

МПК может рассмотреть вопрос восстановления в правах ПКР в ноябре этого года, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Паралимпийского комитета России Владимира Лукина. ПКР был отстранен в 2016 году на основании отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В сентябре дисквалификация была продлена.

- Есть еще такие проблемы, которые мы можем решить только при получении данных от наших международных партнеров, - цитирует ТАСС Лукина. - Иными словами - сейчас исполком МПК принял решение оставить в действие отстранение ПКР с возможным решением в ноябре 2017 года. Тут ситуация такая - мы свои условия выполняем, но требуются иные, выходящие за наши рамки, действия.

Ранее новый глава МПК Эндрю Парсонс заявил, что вопрос восстановления ПКР может быть перенесен с января 2018 на ноябрь 2017 года, если ВАДА восстановит в правах ПКР.