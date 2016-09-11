МПК может наказать сборную Алжира за бойкот игр с Израилем и США

Международный паралимпийский комитет (МПК) может наказать сборную Алжира за неявку команды по голболу на игры против США и Израиля на Паралимпиаде-2016. Алжирская сторона заявила, что команда по голболу не смогла вовремя добраться до Рио из-за транспортных проблем. Однако израильские СМИ отметили, что может иметь место бойкот со стороны алжирцев. МПК начал расследование по этому поводу.

– Мы расследуем, почему пять игроков и два тренера алжирской команды с таким трудом добираются до Рио, тогда как более 4300 человек приехали на Паралимпиаду своевременно, – говорится в заявлении МПК. – Мы можем принять соответствующие меры, если выяснится, что причиной отсутствия команды были не транспортные трудности.