МПК и ПКР достигли сближения позиций по ряду пунктов

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин сообщил, что ПКР и Международный паралимпийский комитет (МПК) достигли сближения своих позиций по целому ряду пунктов дорожной карты восстановления членства.

8-9 мая в немецком Бонне проходила встреча представителей координационного комитета ПКР по взаимодействию с рабочей группой Международного паралимпийского комитета по вопросам восстановления членства ПКР в международной организации. На встрече обсуждался процесс выполнения пунктов дорожной карты по реализации критериев восстановления членства ПКР в МПК, а также проходило детализирование списка российских спортсменов для антидопингового тестирования.

- Та сторона сочла эту встречу успешной, - цитирует ТАСС Лукина. - Мы, в свою очередь, констатируем, что произошло некоторое сближение позиций по целому ряду пунктов дорожной карты. Но это только предварительное мнение. Окончательные выводы будут сделаны исполкомом МПК, который будет обсуждать процесс реализации нашей дорожной карты.

19 - 21 мая в Барселоне эти выводы будут преданы огласке на заседании исполкома. Именно тогда будут сформулированы результаты нашей работы, согласований и переговоров, которые сейчас проходят.