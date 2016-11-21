15:37 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

МПК будет информировать комиссию Смирнова о переговорах по восстановлению ПКР

0
0
0

Пресс-секретарь Международного паралимпийского комитета (МПК) Крейг Спенс принял решение информировать Независимую общественную антидопинговую комиссию Виталия Смирнова о процессе восстановлении членства Паралимпийского комитетета России (ПКР). Напомним, 7 августа МПК приостановил членство ПКР, что стало причиной недопуска всех российских спортсменов до Паралимпиады-2016. 

- Единственное предложение, которое мы получили от комиссии Смирнова, заключалось в следующем. Нам предлагалось отправлять комиссии те документы, которые мы отправляли в Паралимпийский комитет России, - цитирует ТАСС Спенса. - ПКР, в свою очередь, тоже заинтересован, чтобы комиссия Смирнова была в курсе переписки. Мы пошли навстречу этому предложению, и теперь комиссия Смирнова является полноправным участником всего процесса.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3800668

0
0
0
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Чемпионы по украденным шубам...

Правительственный спецборт Ту-214 едва не столкнулся с вертолетом в небе...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ