МПК будет информировать комиссию Смирнова о переговорах по восстановлению ПКР

Пресс-секретарь Международного паралимпийского комитета (МПК) Крейг Спенс принял решение информировать Независимую общественную антидопинговую комиссию Виталия Смирнова о процессе восстановлении членства Паралимпийского комитетета России (ПКР). Напомним, 7 августа МПК приостановил членство ПКР, что стало причиной недопуска всех российских спортсменов до Паралимпиады-2016.

- Единственное предложение, которое мы получили от комиссии Смирнова, заключалось в следующем. Нам предлагалось отправлять комиссии те документы, которые мы отправляли в Паралимпийский комитет России, - цитирует ТАСС Спенса. - ПКР, в свою очередь, тоже заинтересован, чтобы комиссия Смирнова была в курсе переписки. Мы пошли навстречу этому предложению, и теперь комиссия Смирнова является полноправным участником всего процесса.