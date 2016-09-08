МПК: белорусов досматривали перед открытием Паралимпиады, флаг России был хорошо спрятан

Пресс-атташе МПК Крэйг Спенс заявил, что представители белорусской делегации перед церемонией открытия Паралимпиады-2016 надежно спрятали флаг России. Напомним, что флаг нес член белорусской делегации Андрей Фомочкин, за что был лишен аккредитации. По словам главы белорусского паралимпийского комитета Олега Шепеля, данный поступок не был политической акцией и был призван поддержать российских паралимпийцев, не допущенных до Игр в Рио.

- Мы проверили все команды перед тем, как они вышли на стадион. Так что этот флаг был очень хорошо спрятан, раз мы его не заметили, - цитирует ТАСС Спенса.