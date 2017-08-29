МПК 6 сентября представит новую информацию о восстановлении ПКР

Директор МПК по связям с общественностью Крейг Спенс сообщил, что 6 сентября комитет представит обновленную информацию о восстановлении Паралимпийского комитета России. Членство ПКР в МПК было приостановлено в августе 2016 года на основании отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Из-за этого россияне не смогли выступить на Паралимпиаде в Рио.

- ПКР и рабочая группа МПК встретятся позже на этой неделе, - цитирует "Р-Спорт" Спенса. - Затем рабочая группа МПК представит обновления на исполкоме организации 4 сентября о выполнении критериев восстановления ПКР. А 6 сентября МПК представит всю обновленную информацию по этой теме.