15:50 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Минспорта Белоруссии: "Вынос российского флага - решение команды, исполненное нашим сотрудником"

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Минспорта Белоруссии выступило с заявлением по поводу выноса российского флага белорусской делегацией на церемонии открытия Паралимпиады-2016. Таким образом белорусы решили поддержать отстраненных от участия в соревнованиях россиян.

– В Министерство спорта и туризма поступает огромное количество обращение по поводу эпизода, связанного с выносом белорусской делегацией российского флага на церемонии открытия Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро, – говорится в сообщении на официальном сайте Минспорта Белоруссии. – В связи с этим поясняем, что это было решение команды, исполнил которое сотрудник управления национальных команд Министерства спорта и туризма Андрей Фомочкин.

Таким образом белорусские паралимпийцы решили выразить солидарность со своими российскими коллегами, которых несправедливо лишили права выступить на стадионах Бразилии.

Мы считаем, что спортсмены с ограниченными физическими возможностями, которые не пасуют перед трудностями, не опускают руки, а показывают пример стойкости, терпения, мужества и огромного жизнелюбия, достойны только восхищения.

Решение лишить их права соревноваться с сильнейшими атлетами мира, членами большой семьи паралимпийцев, выглядит по меньшей мере странно.

Именно этим и объясняется поступок белорусской делегации.

Дополнительная информация

http://www.mst.by/ru/actual-ru/view/po-povodu-rossijskogo-flaga-na-tseremonii-otkrytija-paralimpiady-10647-2016/

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Снежик

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