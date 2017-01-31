Михаил Терентьев: "Я предложил допустить паралимпийцев на соревнования под нейтральным флагом"

Член исполкома Паралимпийского комитета России (ПКР) и Совета спортсменов МПК Михаил Терентьев отметил, что шансы российских спортсменов на участие в квалификационных соревнованиях на Паралимпийские игры 2018 года есть, несмотря на вчерашнюю новость о недопуске наших спортсменов-инвалидов к отборочным соревнованиям Пхенчхана-2018.

– На Совете спортсменов МПК я предложил создать рабочую группу и в индивидуальном порядке уже сейчас рассмотреть каждого спортсмена и допустить на соревнования под нейтральным флагом, а после того как все процедуры будут соблюдены, допустить в целом всю команду. Как депутат Госдумы я не очень хорошо отношусь к выступлениям под нейтральным флагом, так как государство много вкладывает, поддерживает спортсменов, и они должны иметь возможность открыто говорить о том, что представляют нашу страну. Но в связи со сложившейся ситуацией, с человеческой точки зрения, мне кажется, что мы должны относиться к этому позитивно. Все-таки спортивная жизнь коротка. Важно, чтобы после восстановления членства не получилось провала. Без международной практики потеряется ценный опыт.

МПК опубликовал пресс-релиз, в котором есть оговорки о том, что, если мы восстановим членство, то в следующем зимнем сезоне будут какие-то варианты того, чтобы спортсмены могли квалифицироваться и быть допущенными до Игр в Корее. Международный паралимпийский комитет дает шансы российским спортсменам на участие в Паралимпиаде-2018. Восстановление членства Паралимпийского комитета России завязано на таких вещах, которые мы, к сожалению, не можем координировать и контролировать. Это восстановление членства РУСАДА, аккредитация московской лаборатории. С этим работает антидопинговая комиссия Виталия Смирнова.

Уверен, наши паралимпийцы смогут участвовать в Играх-2018. Шансы есть. Но для этого нужно вести диалог, прежде всего, между Паралимпийским комитетом России и Международным паралимпийским комитетом. Необходимо выстраивать доверительные отношения выхода из кризиса. Ведь в кризисе оказался не только Паралимпийский комитет России. Эта ситуация наложила отпечаток на все международное паралимпийское движение. (Любовь КОНЯЕВА)