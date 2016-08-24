Михаил Терентьев: "ВАДА занимается шулерством"

Паралимпийский чемпион, член Совета спортсменов Международного паралимпийского комитета, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев прокомментировал решение CAS о недопуске сборной России на Игры-2016.

– Люди готовились и тренировались на протяжении четырех лет, – сказал Терентьев. – Мы все удивлены таким шокирующим решением CAS. После рассмотрения иска арбитражем можно констатировать, что членство российского паралимпийского комитета остановлено.

Необходимо ставить вопрос по изменению правил Международного паралимпийского комитета. Кроме того, встает вопрос о работе ВАДА. Создается впечатление, что они занимаются шулерством. По моим сведениям, "летних" паралимпийских спортсменов в докладе Макларена нет. Претензии появились только 18 июля. Видимо, рассчитывали на то, что за такой короткий промежуток времени разбираться никто не станет. Сейчас идут активные обсуждения дальнейших действий с юристами. (Любовь КОНЯЕВА)