Михаил Терентьев: "У россиян есть шансы выступить на Паралимпиаде-2018"

Член исполкома Паралимпийского комитета России и совета спортсменов Международного паралимпийского комитета Михаил Терентьев заявил, что у российских атлетов есть шансы выступить на Паралимпийских играх-2018, но уже не в составе той большой команды, которая могла бы быть представлена.

– Шансы выступить на Паралимпийских играх (2018 года) есть, но уже не в составе той большой команды, которая могла бы быть представлена, проходя жернова конкурентной борьбы на международных соревнованиях, – цитирует "Р-Спорт" Терентьева.

В августе прошлого года МПК отстранил россиян от Паралимпиады-2016 и лишил ПКР членства в организации. Сегодня исполком МПК единогласно проголосовал за продление отстранения ПКР.