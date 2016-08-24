16:48 24 августа | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Михаил Терентьев: "У Крэйвина претензий к российским паралимпийцам нет"

0
0
0
1

Паралимпийский чемпион, член Совета спортсменов Международного паралимпийского комитета,  председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев объяснил принцип отстранения российских спортсменов.

Напомним, что МПК 7 августа принял решение отстранить сборную России от участия в Паралимпиаде-2016, а Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российской стороны.

– Глава Международного паралимпийского комитета Филип Крэйвин заявил, что претензий к российским паралимпийцам у него нет. Только национальный Паралимпийский комитет может отправить заявку. Этот срок был ограничен 15 августа. Мы не успели. (Любовь КОНЯЕВА)

0
0
0


Материалы REN-TV

Скончалась знаменитая чемпионка по баскетболу, экс-ведущая РЕН ТВ и...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Сергулет

вот где собака зарыта

18:15 24 августа

Материалы других СМИ

Материалы других СМИ