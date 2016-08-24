Михаил Терентьев: "У Крэйвина претензий к российским паралимпийцам нет"

Паралимпийский чемпион, член Совета спортсменов Международного паралимпийского комитета, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев объяснил принцип отстранения российских спортсменов.

Напомним, что МПК 7 августа принял решение отстранить сборную России от участия в Паралимпиаде-2016, а Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российской стороны.

– Глава Международного паралимпийского комитета Филип Крэйвин заявил, что претензий к российским паралимпийцам у него нет. Только национальный Паралимпийский комитет может отправить заявку. Этот срок был ограничен 15 августа. Мы не успели. (Любовь КОНЯЕВА)