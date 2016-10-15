Михаил Терентьев: "Россия на пост главы МПК может выдвинуть только Лукина"

Депутат Госдумы, член Совета спортсменов Международного паралимпийского комитета Михаил Терентьев отметил, что Паралимпийский комитет России на выборах главы МПК не будет поддерживать кандидатов, которые выступили за отстранение российских спортсменов от Паралимпиады-2016. Голосование за нового президента МПК состоится в сентябре 2017 года.

- На последних двух генеральных ассамблеях МПК мы постоянно выдвигали представителя России в состав исполкома, но на разных этапах голосования он не набирал достаточного количества голосов, - приводит ТАСС слова Терентьева. - Сейчас еще рано говорить о том, собирается ли ПКР выдвигать своих кандидатов на пост главы МПК или в исполком. Нам необходимо провести дополнительные внутренние консультации с членами других паралимпийских комитетов, чтобы принять какое-то решение.

У нас есть только одна достойная кандидатура, которую мы можем выдвинуть, - это Владимир Лукин. А кого будем поддерживать на выборах, еще не понятно, но точно не будем голосовать за людей, которые придерживаются позиции Крэйвена в отношении отстранения ПКР и членов нашей сборной от участия в Паралимпийских играх.