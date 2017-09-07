Михаил Терентьев: "Отстранение ПКР продвигал Крэйвен, нужно вести диалог с новым главой МПК"

Член комиссии спортсменов Международного паралимпийского комитета (МПК), паралимпийский чемпион Михаил Терентьев отметил, что решение продлить приостановку членства ПКР продвигалось главой МПК Филипом Крэйвеном. Он добавил, что теперь нужно будет восстанавливать отношения с новым президентом.

Выборы нового главы МПК пройдут на генеральной ассамблее организации в пятницу.

– Независимо от того, кто будет избран, главное, что это уже будет не Крэйвен. Вести диалог с новым главой организации будет гораздо лучше, – приводит ТАСС слова Терентьева. - Крэйвен является лидером, однако в отношении российского паралимпийского движения принял именно такое решение, которое сам и продвигал. Сейчас надо восстанавливать отношения с тем, кто будет избран.

Вчера МПК отказал ПКР в восстановлении членства, но при этом разрешил российским спортсменам участвовать в отборе к Паралимпиаде-2018 в статусе нейтральных атлетов в четырех видах спорта: в горнолыжном спорте, биатлоне, лыжных гонках и сноуборде.