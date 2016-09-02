Михаил Терентьев: "Остаются шансы на выступление россиян на Паралимпиаде в усеченном составе"

Член комиссии спортсменов МПК, паралимпийский чемпион, член исполкома Паралимпийского комитета России (ПКР), депутат Госдумы РФ Михаил Терентьев считает, что россияне еще сохраняют небольшой шанс выступить на Паралимпиаде-2016 в усеченном составе. Это возможно, если Спортивный арбитражный суд (CAS) примет положительное решение по коллективной апелляции 34 спортсменов на решение Международного паралимпийского комитета о недопуске, как это произошло в случае с пловчихой Юлией Ефимовой и прыгуньей в длину Дарьей Клишиной, которые в итоге были допущены на Олимпиаду в Рио.

– Еще остаются шансы для россиян по участию в Паралимпийских играх, – цитирует "Р-Спорт" Терентьева. – И могут получиться ситуации, аналогичные решениям по Юлии Ефимовой и по Дарье Клишиной. В этой ситуации у нас есть небольшой шанс, поскольку 34 наших спортсмена успели до ответа Филиппа Крэйвена, опубликованного вчера в пресс-релизе IPC, отправить коллективное обращение в спортивный арбитраж. CAS будет рассматривать это дело 4 - 5 сентября, а 6 сентября озвучит решение. И в пресс-релизе МПК, обратите внимание, говорится о 175 спортсменах, а не о большем количестве (209). И это является небольшим сигнальчиком нам, что все может получиться у 34 человек, которые подавали иск ранее.

МПК, конечно, может заблокировать это решение. Потому что по процедуре они могут не согласиться с оперативным рассмотрением дела. Для того, чтобы обращаться в арбитраж, необходимо, чтобы апелляционная комиссия внутри МПК обсудила этот вопрос. И если МПК согласится не рассматривать его на комиссии, а сразу в арбитраже, то он будет рассмотрен в арбитраже. Но есть один нюанс: все члены МПК уже находятся в Рио, а во время Паралимпийских игр выездные заседания CAS не проводятся. И согласятся ли они из Рио ехать в Швейцарию - а вопрос должен рассматриваться с участием представителя МПК. С одной стороны, есть много отговорок, а с другой – объективных моментов.