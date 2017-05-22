Михаил Терентьев: "МПК не защищает "чистых" атлетов, Крэйвен загнал ситуацию в тупик"

Член исполкома Паралимпийского комитета России и совета спортсменов Международного паралимпийского комитета Михаил Терентьев заявил, что МПК не хочет защитить чистых спортсменов, которые не замечены в нарушении антидопинговых правил. По словам Терентьева, положительное решение по ПКР может быть только после выбора нового состава правления МПК.

В августе прошлого года МПК отстранил россиян от Паралимпиады-2016 и лишил ПКР членства в организации. Сегодня исполком МПК единогласно проголосовал за продление отстранения ПКР.

– Международный паралимпийский комитет не хочет защитить чистых спортсменов, которые не замечены в нарушении антидопинговых правил, – приводит "Р-Спорт" слова Терентьева. – Они используют принцип коллективной ответственности по отношению ко всем спортсменам – только на том основании, что были какие-то нарушения в олимпийском спорте. И паралимпийское движение стало заложником нарушений в других видах спорта.

К сожалению, нас не услышали в рамках деятельности рабочей группы МПК – на каком-то этапе мы потеряли нить доверительного обсуждения проблем российского и международного паралимпийского движения. Филип Крэйвен (глава МПК) загнал ситуацию в тупик. И положительное решение может быть принято только после выбора нового состава правления МПК.