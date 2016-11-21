21:20 21 ноября | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Михаил Терентьев: "Критерии восстановления ПКР должны посмотреть юристы"

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ПКР предоставили критерии для возвращения.Что делать нашим паралимпийцам, чтобы вновь соревноваться?

Член комиссии спортсменов Международного паралимпийского комитета (МПК) и член исполкома Паралимпийского комитета России (ПКР) Михаил Терентьев сказал, что оценку критериям можно дать только после рассмотрения документов юристами. Сегодня МПК опубликовал критерии восстановления ПКР.

- Сложно комментировать что-то, поскольку условия пришли только сегодня, - сказал Терентьев. - Мы ждем их перевода, затем документы поступят к юристам. После того, как юристами будет произведена оценка, можно будет сказать что-то конкретное. (Любовь КОНЯЕВА)

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