Михаил Терентьев: "Критерии восстановления ПКР должны посмотреть юристы"

Член комиссии спортсменов Международного паралимпийского комитета (МПК) и член исполкома Паралимпийского комитета России (ПКР) Михаил Терентьев сказал, что оценку критериям можно дать только после рассмотрения документов юристами. Сегодня МПК опубликовал критерии восстановления ПКР.

- Сложно комментировать что-то, поскольку условия пришли только сегодня, - сказал Терентьев. - Мы ждем их перевода, затем документы поступят к юристам. После того, как юристами будет произведена оценка, можно будет сказать что-то конкретное. (Любовь КОНЯЕВА)