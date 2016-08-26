Михаил Терентьев: "Крэйвен должен ответить паралимпийцам РФ, как им бороться за участие в Играх-2016"

Паралимпийский чемпион, член Совета спортсменов Международного паралимпийского комитета (МПК), председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев заявил, что президент Международного паралимпийского комитета (IPC) Филип Крэйвен в ответе на письмо российских паралимпийцев должен четко указать, какие шаги им необходимо срочно предпринять, чтобы стать участниками Паралимпийских игр-2016. Спортивный арбитражный суд (CAS) 23 августа отклонил иск Паралимпийского комитета России (ПКР) на решение IPC об отстранении россиян от Паралимпийских игр-2016 и лишении ПКР членства в организации.

Позже Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия специально организует соревнования для паралимпийцев в связи с тем, что сборную России не допустили до участия на Паралимпиаде-2016.

– Осталось немного времени, но наши юристы и адвокаты предпринимают усилия, чтобы добиться допуска спортсменов на Паралимпиаду, – цитирует "Р-Спорт" Терентьева. – Шесть известных паралимпийцев обратились к Крэйвену с единственным вопросом: поскольку на территории РФ приостановлено действие Паралимпийского комитета России, какие есть возможности в индивидуальном порядке быть допущенным на Паралимпийские игры? И Крэйвен должен ответить сегодня до конца рабочего дня: или подскажет им выход из сложившейся ситуации, или заключит с каждым спортсменом арбитражное соглашение, или что-то еще.