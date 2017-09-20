Михаил Терентьев: "Комиссия спортсменов МПК еще в марте обращала внимание на нарушения британцев"

Член комиссии спортсменов МПК Михаил Терентьев отметил, что ранее уже обращалось внимание на возможные махинации с классификациями британских паралимпийцев. ВВС опубликовала материал о том, как несколько британских паралимпийцев умышленно преувеличивали свою инвалидность, чтобы соревноваться в более слабых классах.

– Сейчас к этой публикации много внимания, но подобные истории иногда прорывались, – цтирует ТАСС Терентьева. – В марте этого года комиссия спортсменов обсуждала злоупотребление в плавании некоторыми спортсменами и тренерами Великобритании. Говорилось о том, что сейчас достаточно тяжело квалифицировать спортсменов с ДЦП и о необходимости поиска разрешения этой проблемы.

Но вообще эта тема не публичная, она должна обсуждаться на уровне специалистов. При этом одного медицинского образования недостаточно, необходим определенный опыт, чтобы понять, "косит" человек или нет. Потому что даже медики не всегда могут сказать, в какой класс определить спортсмена.

Но я бы не сказал, что эта тема не находится в поле внимания Международного паралимпийского комитета. Специальный комитет в организации довольно регулярно обсуждает систему классификации.