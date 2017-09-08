Михаил Терентьев: "Избрание Парсонса может помочь участию россиян в Паралимпиаде"

Член исполкома Паралимпийского комитета России (ПКР) и Совета спортсменов Международного паралимпийского комитета (МПК) Михаил Терентьев отметил, что избрание бразильца Эндрю Парсонса на пост президента МПК может положительно сказаться на решении вопроса по участию российских спортсменов в Паралимпиаде-2018.

В пятницу бразилец Парсонс был избран президентом МПК, он сменит на этом посту британца Филипа Крэйвена, возглавлявшего организацию на протяжении 16 лет. Парсонс с 2009 года возглавлял Паралимпийский комитет Бразилии, а с 2013-го занимал пост вице-президента МПК.

- Он несколько раз был в России, на мероприятиях, которые проводил ПКР, - цитирует "Р-Спорт" Терентьева. - Сегодня тоже с ним общался, он довольно позитивно относится к восстановлению членства ПКР и поддерживал это решение на заседании правления IPC, которое было в преддверии выборов. Думаю, это положительно скажется на работе с ПКР и решению вопроса по участию нашей команды на Паралимпиаде-2018.