Михаил Терентьев: "Диалог ПКР и МПК по критериям восстановления членства возможен после Игр-2016"

Член комиссии спортсменов МПК, паралимпийский чемпион, член исполкома Паралимпийского комитета России (ПКР), депутат Госдумы РФ Михаил Терентьев заявил, что сотрудничество по выработке критериев восстановления членства ПКР в МПК, по всей видимости, возможно только после завершения летних Паралимпийских игр-2016. МПК дисквалифицировал ПКР и не допустил российских спортсменов к участию в Играх-2016. Попытки оспорить данное решение в суде ни к чему не привели. МПК отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх-2016, 34 атлета подали иски в Спортивный арбитражный суд.

– На исполкоме Паралимпийского комитета России мы обсудили информацию о развитии событий в ситуации с отстранением ПКР, – цитирует "Р-Спорт" Терентьева. – ПКР пока не получил ответа от МПК на свое письмо: чтобы они определили критерии для восстановления членства ПКР. Ситуация с приостановлением членства оптимизма не вызывает. И надо работать уже не только по линии судов, но и по восстановлению. Я так понимаю, что МПК сейчас занимается Паралимпийскими играми, и до России им дела нет. И чтобы критерии были понятны, надо начинать вести диалог с МПК. Но это, видимо, будет уже после Паралимпийских игр.

Возникла неопределенная ситуация, которая говорит только об одном – МПК очень поторопился с принятием решения об отстранении. И такая поспешность, к сожалению, привела к такому непониманию дальнейших действий с обеих сторон.