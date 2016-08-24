16:59 24 августа | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Михаил Мамиашвили: "Отстранение паралимпийцев – худшее преступление"

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Президент федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили считает, что бог должен наказать людей, причастных к отстранению сборной России от Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

Напомним, что МПК 7 августа принял решение отстранить сборную России от участия в Паралимпиаде-2016, а Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российской стороны.

- Нет большего преступления, чем решение о недопуске наших паралимпийцев до Паралимпийских игр. Бог покарает этих людей. Они не могут простить нам наших спортивных успехов, поэтому пытаются просто избавиться от нас. Наши паралимпийцы – очень мужественные люди. Я уверен, что они смогут переступить через эту несправедливость. Мы вместе с ними. Они герои. (Сергей ФИШ)

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