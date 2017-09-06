Михаил Дегтярев: "Решение по паралимпийцам? Это месть британцев за то, что Россия проводит ЧМ-2018"

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев прокомментировал решение о продлении санкций Международного паралимпийского комитета (МПК) в отношение Паралимпийского комитета России (ПКР). Сегодня МПК отказал ПКР в восстановлении членства, но при этом разрешил российским спортсменам участвовать в отборе к Паралимпиаде-2018 в статусе нейтральных атлетов в четырех видах спорта: в горнолыжном спорте, биатлоне, лыжных гонках и сноуборде.

– Решение не является неожиданным, – заявил Дегтярев. – ПКР на 90 процентов выполнило все критерии МПК по "дорожной карте". Единственное, чего они не могут сделать – это восстановление РУСАДА и признание доклада Макларена. Поэтому к нашим паралимпийцам и ПКР вопросов быть не может.

– Как оцените продление санкций со стороны МПК?

– Само решение является политически мотивированным и унижает достоинство наших паралимпийцев. В первую очередь оно направлено на рейдерский захват квот на Паралимпиаду и их перераспределение между другими странами. К сожалению, волюнтаризм в международной политике переносится на волюнтаризм в спорте.

– Российским паралимпийцам дали возможность пройти квалификацию в четырех медалеемких видах. Стоит ли отправлять спортсменов на отбор?

– Знаю, что решение будут принимать группы по видам спорта во главе с тренерами. Каждый будет решать сам. Лично я не имею права и никому не советую осуждать спортсменов, вынужденных выступать под нейтральным флагом из-за политически мотивированных решений международных организаций.

– Ранее глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов говорил, что могут быть пересмотрены некоторые пункты доклада Макларен. Как сегодняшнее решение отразится на участии в Олимпиаде и восстановлении членства других организаций?

– Единственный возможный сценарий – участие нашей сборной в следующих Олимпийских играх. Хотя, как мы видели перед Рио в прошлом году, у России очень много серьезных конкурентов и недоброжелателей, стремящихся поживиться нашими путевками, и не гнушаются никакими способами и методами. На мой взгляд, проигрыш Великобритании в споре за право проведения чемпионата мира-2018 и отстранение наших атлетов напрямую связаны. Это такая месть британцев нашей стране и спортсменам. Переговоры по "дорожной карте" с ПКР ведет частная консалтинговая компания из Туманного Альбиона. Они связаны с Маклареном. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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