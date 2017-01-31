Михаил Дегтярев: “Госдума регулярно получает сигналы о безынициативной работе Паралимпийского комитета России”

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев прокомментировал решение Международного паралимпийского комитета о запрете участия российских спортсменов в квалификационных соревнованиях перед Паралимпиадой-2018 в Корее. Вчера стало известно, что исполком МПК отклонил предложение ПКР разрешить российским паралимпийцам участвовать в отборе к Играм при конкретных гарантиях со стороны ПКР.

– Решение исполкома Международного паралимпийского комитета об отказе допустить российских паралимпийцев к соревнованиям, включенным в квалификационную программу для отбора на Игры 2018 года в Пхенчхане, носит субъективный, дискриминационный по сути характер. Это очередная демонстрация кнута коллективной ответственности, причем снова примененного исключительно к российской сборной. Снова, как в случае с отстранением нашей команды от участия в Паралимпиаде в Рио, видим нарушение прав человека, основополагающих принципов Олимпийской хартии.

Персональной защитой наших атлетов, в том числе в судах, должен заниматься Паралимпийский комитет России. К этой проблеме могут подключаться и, я точно знаю, подключаются федерации по разным видам спорта. Многие президенты федераций такую работу или уже ведут, оплачивая услуги адвокатов, или готовы начать в самое ближайшее время. Государство в этом вопросе точно не останется в стороне, поскольку речь идет о грубейшем нарушении прав граждан России. Тем более, налицо дискриминация наших спортсменов по национальному и гражданственному признакам.

А сейчас необходимо реализовать все пункты критериев по восстановлению членства Паралимпийского комитета России в МПК. Перечень этих пунктов известен еще с 21 ноября 2016 года, критерии были переданы Паралимпийскому комитету России, дорожная карта полностью согласована. Почему до сих пор они не выполнены – непонятно. Это не задача органов власти и госуправления, это задача общественной организации – ПКР во главе с Владимиром Лукиным. Если нынешнее руководство ПКР не в состоянии справиться со скорейшим восстановлением членства в международном комитете, то уже сами паралимпийцы вправе решить – кто персонально будет выполнять дорожную карту. Государство не в праве вмешиваться в кадровую политику ПКР. Наш комитет по спорту в Госдуме регулярно получает сигналы о некачественной, безынициативной работе отдельных чиновников Паралимпийского комитета России.