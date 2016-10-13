МИД РФ назвал решение CAS о недопуске россиян к Паралимпийским играм отвратительным

Уполномоченный Министерства иностранных дел России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов подчеркнул, что организация считает лицемерным и отвратительным решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении российских спортсменов по участию в Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

В заключении CAS говорится, что российская сторона не смогла доказать свою правоту и предоставить факты, опровергающие заявление Международного паралимпийского комитета (IPC), отстранившего спортсменов.

- Двойные стандарты, а это именно так, мы все с вами видели, - когда одним спортсменам можно принимать запрещенные препараты, а другим нельзя, - приводит "Р-Спорт" слова Долгова. - Это кардинально подрывает все основы взаимодействия в этих областях. Мы считаем недопустимым делать спорт заложником политических амбиций.

Мы расцениваем как лицемерное и с моральной точки зрения отвратительное решение CAS в отношении российских паралимпийцев. Это нарушает не только права наших паралимпийцев, но также права, закрепленные в конвенции инвалидов, и принципы олимпийского движения.

Мы против любого насилия в спорте, будь то футбол или другие виды спорта. Нигде нет места насилию, но нет места и дискриминации. В нашей стране предпринимаются огромные усилия, чтобы наладить сотрудничество со спортивными организациями внутри страны, мы готовы к сотрудничеству, но сотрудничеству равноправному.

Хотел бы выразить благодарность нашим олимпийцам, боровшимся за медали, и особенно паралимпийцам, проявившим стойкость духа, мужества и мастерства. К сожалению, они стали жертвой несправедливости и вопиющей политизации в спорте, чего быть не должно. Президент, выступая на совете, вновь подчеркнул важность спорта, трудно это переоценить. Без здоровых людей никогда не будет здоровой нации, а без здоровых наций не будет здорового международного сообщества. Все больше людей это осознают. С глубоким сожалением приходится констатировать попытки политизации, и прискорбно, что этим занимаются многие международные чиновники, которые в силу своего мандата должны быть объективны.