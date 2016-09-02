Международный паралимпийский комитет отказал 34 паралимпийцам России в ускоренном рассмотрении иска в CAS

Международный паралимпийский комитет (IPC) отказал 34 российским паралимпийцам в ускоренном рассмотрении иска в CAS, информирует "Р-Спорт". Таким образом, эти паралимпийцы лишаются шанса выступить на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро, потому что данный иск будет рассмотрен по стандартной процедуре, при которой только на отзыв IPC отводится 21 день, то есть он поступит только после завершения Игр.

Напомним, глава IPC Филип Крэйвен 7 августа объявил, что комитет принял единогласное решение об отстранении россиян от Паралимпиады-2016 и лишении Паралимпийского комитета России (ПКР) членства в организации. ПКР 15 августа подал апелляцию в CAS, который 23 августа ее отклонил. Затем ПКР подал апелляцию на решение CAS в Федеральный суд Швейцарии. В апелляции ПКР содержался запрос на отсрочку решения CAS, чтобы россияне смогли выступить на Паралимпиаде в Рио, но Федеральный суд Швейцарии его отклонил. В среду стало известно, что 34 российских спортсмена подали объединенный иск в CAS, который, как стало известно, отклонен.

Среди российских паралимпийцев: Маргарита и Иван Гончаровы, Алексей Быченок, Виталий Гриценко, Алексанр Ганзей, Арсен Курбанов, Акжана Абдикаримова, Наталья Кочерова, Александра Могучая, Ирина Вертинская, Влад Баринов, Вероника Доронина, Алексей Ашапатов, Дмитрий Душкин, Ольга Позднышева, Анна Пимуткина, Евгений Малых, Олеся Байсарина, Виталий Телеш, Ян Шкулка, Владимир Балынец, Степанида Артахинова, Анастасия Диодорова, Олеся Владыкина, Дарья Стукалова, Арслан Гильмутдинов, Сергей Устинов, Сергей Батуков, Алексей Обыденнов, Сергей Пудов, Светлана Мошкович, Наталья Януто, Юлия Сибагатова, Сергей Семочкин.