Мария Захарова назвала героем белоруса, пронесшего российский флаг на церемонии открытия Паралимпиады

Представитель МИД РФ Мария Захарова поблагодарила Белоруссию за то, что российский флаг был пронесен во время церемонии открытия Паралимпиады-2016, куда Россию не допустили. Как позже выяснилось, с флагом прошел белорусский функционер Андрей Фомочкин.

– Позволю себе сделать несколько ремарок не в качестве официального представителя МИД, а просто как человек… Я хотела бы сделать это заявление, комментарий не только от себя, но от многих, многих моих коллег, которые работают в МИД, – цитирует "Р-Спорт" Захарову. – У нас сегодня появился герой. Герои могут быть разные, это люди, которые спасают кого-то, делают какие-то очень важные, нужные вещи, получают за это награды. Но у нас сегодня появился герой, это человек, который в Рио достал российский флаг в честь российской паралимпийской сборной, проявив солидарность с людьми, которых подло, бесчеловечно, абсолютно безосновательно не пустили на Паралимпийские игры.

Мы гордимся, что такие люди есть. Именно люди, которые стоят вне политики. Мы считаем, что этот шаг стоит над политикой. Это человеческий шаг, человеческий поступок, настолько важный сегодня для наших паралимпийцев и всех нас. Спасибо, спасибо большое… Огромное спасибо нашим белорусским друзьям, конкретно этому человеку за то, что он сделал. Такие вещи не забываются. Вот это и есть настоящий человеческий поступок.

К сожалению, я должна продолжить эту тему. Я не могу не сказать вам о реакции газеты Guardian, которая написала… что белорусы подпортили открытие Паралимпиады российским флагом. Дословно: подпортил настроение яркой, шумной и доброжелательной церемонии открытия Паралимпийских игр. Это пишет издание страны, которая считает себя цивилизованной, это пишут люди, которые полагают себя журналистами.

Такие статьи и уже прозвучавшие заявлении о наказании, неизбежности, неотвратимости наказания для белоруса – это фашизм. Настоящий. Вот такой современный, закамуфлированный под что-то очень цивилизованное и якобы относящееся к праву, юрисдикции настоящий фашизм. Это страшно то, что написала Guardian. Если вы можете писать такие вещи у себя в теплых удобных кабинетах, я думаю, у вас должно хватить сил, мужества и совести, если она у вас есть, посмотреть этим людям в глаза. Некоторые, правда, незрячие, но ничего, мы устроим вам встречу с теми людьми, кому вы можете посмотреть в глаза, если у вас останутся на это силы.