Маргарита Мамун поблагодарила белорусского функционера, вынесшего российский флаг

Олимпийская чемпионка Рио-2016 по художественной гимнастике Маргарита Мамун поблагодарила белорусского функционера Андрея Фомочкина, вынесшего российский флаг на церемонии открытия Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро, состоявшейся в ночь со среды на четверг по московскому времени.
Российская гимнастка разместила в своем Instagram фото Фомочкина с российским флагом с подписью "Спасибо!".
Спасибо!🇧🇾🇷🇺 #Repost @rsportru ・・・ На прошедшей минувшей ночью церемонии открытия Паралимпийских игр-2016, которая состоялась в Рио-де-Жанейро, член белорусской делегации поддержал россиян, отстраненных от участия в соревнованиях, и прошел с российским флагом. Фото: Илья Питалев/РИА Новости #Паралимпиада #Паралимпиада2016 #Rio #Rio2016
Фото опубликовано Margarita Mamun (@ritamamun) Сен 8 2016 в 2:23 PDT