12:33 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Маргарита Мамун поблагодарила белорусского функционера, вынесшего российский флаг

0
0
0

Олимпийская чемпионка Рио-2016 по художественной гимнастике Маргарита Мамун поблагодарила белорусского функционера Андрея Фомочкина, вынесшего российский флаг на церемонии открытия Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро, состоявшейся в ночь со среды на четверг по московскому времени.

Российская гимнастка разместила в своем Instagram фото Фомочкина с российским флагом с подписью "Спасибо!".

0
0
0


Материалы REN-TV

В заражении Черного моря кишечной палочкой нашли чиновничий след...

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Что обсудили Путин и Меркель на саммите G20...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ

Материалы других СМИ