Маргарита Мамун поблагодарила белорусского функционера, вынесшего российский флаг

Олимпийская чемпионка Рио-2016 по художественной гимнастике Маргарита Мамун поблагодарила белорусского функционера Андрея Фомочкина, вынесшего российский флаг на церемонии открытия Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро, состоявшейся в ночь со среды на четверг по московскому времени.

Российская гимнастка разместила в своем Instagram фото Фомочкина с российским флагом с подписью "Спасибо!".