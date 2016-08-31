20:06 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Маргарита Гончарова: "МПК ответил отказом на просьбу принять участие в Паралимпиаде"

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Трехкратная паралимпийская чемпионка Маргарита Гончарова сообщила, что Международный паралимпийский комитет (МПК) отказал ей и другим российским легкоатлетам в допуске до участия в Паралимпийских играх-2016. Более 100 спортсменов подавали индивидуальные обращения в МПК о допуске до участия в Паралимпиаде-2016.

Ранее МПК дисквалифицировал ПКР и отстранил спортсменов России от участия в Играх-2016 по итогам рассмотрения доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена.

- Ответ от МПК пришел, - цитирует "Р-Спорт" Гончарову. - В нем отказ. Отказы пришли и всем другим, кто отправлял запросы – во всяком случае, всем легкоатлетам.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/rio2016_paralympics/20160831/1056888541.html

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