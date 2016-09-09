Малышев с мировым рекордом победил на соревнованиях для отстраненных паралимпийцев

Стрелок Сергей Малышев одержал победу на всероссийских соревнованиях по видам спорта, включенным в программу летних Паралимпийских игр, установив в стрельбе из малокалиберного произвольного пистолета неофициальный мировой рекорд, информирует "Р-Спорт".

Спортсмен показал результат 193,8, однако рекорд не будет ратифицирован, так как нет необходимых условий для этого. Вторым стал Валерий Пономаренко – 183,8.

В стрельбе из пневматической винтовки лежа с ремня с опорой на стол победила Татьяна Рябченко – 211,4. Вторым стал Сергей Ночевной -209,9. В стрельбе из пневматической винтовки лежа со спецподставками Николай Крыгин показал результат 211,8.

Андрей Лебединский выиграл состязания в стрельбе из малокалиберного пистолета по неподвижным и появляющимся мишеням – 574. Сергей Малышев стал вторым – 578, Валерий Пономаренко третьим – 565.

В стрельбе из малокалиберной винтовки лежа победила Татьяна Рябченко – 208,1. Вторым стал Ночевной – 207,0, третьим Андрей Кожемякин – 201,9.