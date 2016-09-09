Максим Шабуров: "Российские фехтовальщики - сильнейшие в мире"

Фехтовальщик Максим Шабуров отметил высочайший уровень конкуренции в его виде спорта на всероссийских соревнованиях паралимпийцев, которые проходят в Подмосковье. Напомним, в них принимают участие российские спортсмены, не допущенные до Паралимпиады в Рио.

– Фехтование в России на очень высоком уровне, все ребята очень сильные, все – чемпионы мира и Европы, – цитирует "Р-Спорт" Шабурова. – Так что на всех соревнованиях такой же уровень, как и на наших соревнованиях, в наших рядах – сильнейшие. Мы здесь не отдыхаем, а пашем. Конечно, бывает, что думается о Рио. Например, когда была церемония открытия… Но благодаря турниру все забывается. Мне очень понравилось, столько людей пришло, СМИ.

Огромная поддержка правительства, президента ощущается. Организовать такой турнир за такой короткий срок – это просто невероятно.