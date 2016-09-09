Людмила Васильева намерена остаться в спорте до Паралимпиады-2020

Российская фехтовальщица Людмила Васильева заявила, что хочет остаться в спорте до Паралимпиады-2020 в Токио. Она в числе других российских паралимпийцев была отстранена от участия в Играх-2016 на основании доклада независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

- Да, конечно, я хотела бы остаться в спорте до Олимпийских игр в Токио, - цитирует "Р-Спорт" Васильеву. - Для нас пока не закрывают другие международные соревнования. Наша международная федерация - она знает, что мы абсолютно чисты.

Мы сдавали допинг всегда за границей, за 11 лет к нам не было ни одной претензии. Поэтому они сразу отправили письмо в нашу поддержку, что у нас ни одной положительной допинг-пробы, но это не аргумент, видимо.