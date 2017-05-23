Лукин призвал поддержать российских паралимпийцев

Глава ПКР выступил на заседании Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, которое прошло в Краснодаре. Руководитель отметил, что паралимпийцев необходимо поддержать. По его словам, они продолжают тренироваться, несмотря на исключение ПКР из Международного паралимпийского комитета (МПК).

– На данный момент неясно, решится ли вопрос с возвращением статуса ПКР в сентябре или нет, – отметил Лукин. – И здесь есть другой вопрос – как поддержать паралимпийское движение, которое является серьезным социальным проектом в нашей стране. Мне хотелось бы просить, чтобы вы не дали погубить то, что мы создали. У нас в паралимпийском спорте есть элита, это порядка 200 человек, и они сейчас находятся в неведении.

Конечно, они продолжают тренироваться, готовятся интенсивно, но им надо помочь. Хотелось бы, чтобы был импульс, чтобы сохранить и развивать то, что у нас уже есть. Чтобы когда мы вольемся в международное паралимпийское движение обратно, а это обязательно случится, чтобы это произошло не с ущербом и не приблизительно с нулевой отметки, а чтобы мы сумели сохранить свою силу, мощь, авторитет и влияние. (Елена СОБОЛЬ)