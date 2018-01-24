Лукин попросил главу МПК выступить на заседании исполкома

Президент ПКР Владимир Лукин обратился к главе МПК Эндрю Парсонсу с просьбой дать ему возможность выступить на заседании исполкома международного паралимпийского комитета 26-27 января, сообщает официальный сайт ПКР. Лукин намерен предоставить доклад о выполнении критериев восстановления членства ПКР в МПК, организации мониторинга ПКР в течение трех календарных лет с момента восстановления его членства. Кроме того, ПКР хотел бы лично подтвердить, что пункты критериев, которые "выполнены, но работа по ним продолжается", будут соблюдаться в будущем; а также ответить на вопросы, которые могут возникнуть у членов исполкома МПК.

ПКР был отстранен в августе 2016 года. Из-за этого российские паралимпийцы не смогли выступить на Играх в Рио. В декабре МПК продлил отстранение ПКР, однако ряд спортсменов сможет выступить в Играх в Пхенчхане.