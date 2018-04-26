Лукин переизбран на пост президента ПКР

Владимир Лукин сохранил пост президента Паралимпийского комитета России (ПКР). Как сообщает "Р-Спорт", Павел Рожков также переизбран на должность первого вице-президента и председателя исполкома организации.

Решение по кандидатам было принято 26 апреля на отчетно-выборной конференции ПКР в Подольске. Срок действия полномочий каждого – четыре года.

Лукин бессменно возглавляет ПКР с 1997 года, его кандидатура была единственной на пост. Рожков, в свою очередь, был вице-президентом организации с 2006 года. Он также один претендовал на данные совмещенные должности.

Напомним, что ПКР в августе 2016 был временно лишен членства в Международном паралимпийском комитете (МПК). Таким образом, россияне не приняли участие в летней Паралимпиаде-2016. А на зимних Играх-2018 отечественные атлеты выступали в нейтральном статусе и в усеченном составе. Тем не менее, из Пхенчхана паралимпийцы привезли 8 золотых наград, 10 серебряных, 6 бронзовых и заняли второе место в неофициальном медальном зачете.