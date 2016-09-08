Лукашенко поддержал вынос флага России на церемонии открытия Паралимпиады-2016

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал идею делегации своей страны, которая пронесла флаг России на церемонии открытия Паралимпиады-2016. О таком выражении солидарности с российскими паралимпийцами, не допущенными к соревнованиям в Рио, сообщила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

– Вынос флага во время церемонии открытия – инициатива белорусской делегации. Тем не менее, я хочу подчеркнуть, что это позиция государственная и это в том числе позиция президента страны и президента нашего Паралимпийского комитета. Мы солидарны с российскими паралимпийцами, – цитирует официальный сайт радиостанции "Говорит Москва" Эйсмонт. – Если они говорят про допинг, мы категорически против допинга, но ни одного факта по паралимпийцам, которые применяли бы допинг и которых отстранили от участия, предъявлено не было. А люди, для которых спорт – это больше, чем спорт, были от Паралимпиады отстранены. Вот это наша государственная позиция и позиция президента нашей страны.