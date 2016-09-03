Лев Селезнев: "Результаты паралимпийцев в Крылатском будут выше, чем у спортсменов в Рио"

Президент Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, член исполкома Паралимпийского комитета России Лев Селезнев выразил уверенность, что результаты российских паралимпийцев, показанные на турнире по гребле для отстраненных от Паралимпиады-2016, будут лучше, чем у спортсменов из других стран на самих Играх. В субботу на гребном канале в Крылатском стартовал турнир по параканоэ и парагребле, который проходит в рамках Кубка президента России по гребле на байдарках и каноэ. Ранее Международный паралимпийский комитет (IPC) отстранил всю сборную России от Игр в Рио-де-Жанейро.

– Говорить о значимости этого турнира по сравнению с Паралимпийскими играми не приходится, – приводит "Р-Спорт" слова Селезнева. – Понятно, что все сделали по высшему разряду для ребят, федерация гребли делает "большой шоколад" для этих спортсменов. Мы посмотрели на результаты. Надя Андреева, Саша Дупик, Лариса Волик – их результаты, я думаю, будут несравнимы с теми результатами, которые покажут другие спортсмены в Рио. Наши результаты будут выше.

У нас вообще самые лучшие в мире спортивные базы. За 25 лет, в течение которых я руковожу спортом инвалидов, я видел много спортивных сооружений. Но то, что сделано в нашей стране за последнее время министерством спорта, правительством и лично президентом страны, не идет ни в какое сравнением с тем, что происходит в США и Великобритании.