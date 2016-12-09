15:17 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Лев Селезнев: "Обвинения Макларена не подкреплены фактами, нельзя так поступать с Россией"

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Ричард МАКЛАРЕН.Новый судный день для России. Live!

Член исполкома Паралимпийского комитета России (ПКР) Лев Селезнев выразил мнение, что вторая часть доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена содержит в себе голословные обвинения. По его словам, Россия – не та страна, с которой можно разговаривать с позиции силы.

Вторая часть доклада комиссии Макларена была представлена в пятницу в Лондоне. В документе утверждается, что в манипуляции с допинг-пробами на разных турнирах в 30 видах спорта были вовлечены более тысячи российских спортсменов.

- Это абсолютно голословные обвинения Макларена, которые не подкреплены ни одним подтвержденным фактом, - приводит "Р-Спорт" слова Селезнева. - И нельзя воспринимать на веру такие пустые заявления. Так же нельзя с нами поступать - мы не та страна, с которой можно разговаривать с позиции силы.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20161209/1113470085.html

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