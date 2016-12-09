Лев Селезнев: "Обвинения Макларена не подкреплены фактами, нельзя так поступать с Россией"

Член исполкома Паралимпийского комитета России (ПКР) Лев Селезнев выразил мнение, что вторая часть доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена содержит в себе голословные обвинения. По его словам, Россия – не та страна, с которой можно разговаривать с позиции силы.

Вторая часть доклада комиссии Макларена была представлена в пятницу в Лондоне. В документе утверждается, что в манипуляции с допинг-пробами на разных турнирах в 30 видах спорта были вовлечены более тысячи российских спортсменов.

- Это абсолютно голословные обвинения Макларена, которые не подкреплены ни одним подтвержденным фактом, - приводит "Р-Спорт" слова Селезнева. - И нельзя воспринимать на веру такие пустые заявления. Так же нельзя с нами поступать - мы не та страна, с которой можно разговаривать с позиции силы.