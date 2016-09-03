Лев Селезнев: "Крэйвен подставил своих же собратьев, отстранив россиян от Паралимпийских игр"

Президент Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, член исполкома Паралимпийского комитета России заявил, что глава Международного паралимпийского комитета Филип Крэйвен подставил своих же собратьев, отстранив сборную России от Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Паралимпиада пройдет с 7 по 18 сентября.

– Мы очень огорчены решением IPC, но мы сказали ребятам, что они герои, – приводит "Р-Спорт" слова Селезнева. – Нас подставили, ударили под самый дых нашим паралимпийцам. Самое страшное вот что. Крэйвен – колясочник. Он покусился на самое святое. Сам колясочник и своих же собратьев подставил. Без каких-либо оснований отстранил, никаких доказательств нет.

Я просто удивляюсь нашим правозащитникам. Вы где, граждане правозащитники? Вы разорвите рубаху и кричите на каждом углу, что отстранение паралимпийцев – это неправильно. Но ничего, Россию победить сложно. Мы непобедимы!