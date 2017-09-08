Крэйвен заявил, что с радостью покидает пост главы МПК

Британец Филип Крэйвен на генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета (МПК) заявил о том, что с радостью покидает пост президента организации.

Новым главой МПК был избран бразилец Эндрю Парсонс, который победил в первом туре голосования. Напомним, что Крэйвен возглавлял организацию с 2001 года.

– Я должен вам сказать, что счастлив, что ухожу. Мне уже 67 лет, и энергии во мне уже не так много, как в 51, – приводит ТАСС слова Крэйвена. – Тогда я еще был способен играть в баскетбол на колясках, причем на достаточно хорошем уровне. Но сейчас я уже не ощущаю в себе той энергии, что была раньше. Теперь пришло время молодых людей, которые меня окружают.

Но эти 16 лет были фантастическим временем. Я обсуждал свое будущее и то, чем я могу быть полезен паралимпийскому движению, но это будет зависеть и от нового президента. Посмотрим. Но не переживайте, я не отправлюсь куда-нибудь на Карибы доживать свои последние дни.